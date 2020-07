UCI vervroegt start van de Tour in 2021 om overlapping met de Spelen te vermijden

De Olympische Spelen van 2020 zijn met een jaartje uitgesteld en worden nu van 23 juli tot 8 augustus 2021 georganiseerd in Tokio.

De wegwedstrijden in het wielrennen staan in dat eerste weekend al op het programma en dat zou problematisch geweest zijn voor heel wat renners.

Volgend jaar zou de Tour namelijk van 2 tot en met 25 juli gereden worden, waardoor veel toppers voor een dilemma zouden staan: finishen in Parijs of de Tour vroeger verlaten om toch nog aan de start in Tokio te kunnen staan.

De Internationale Wielerunie UCI komt nu zelf met een oplossing: de Tour vindt volgend jaar van 26 juni tot en met 18 juli plaats en eindigt dus een weekje vroeger dan gepland.

Wat de organisatorische gevolgen zijn, is nog niet duidelijk. Kopenhagen organiseert in 2021 normaal de Grand Départ, maar de Deense hoofdstad huisvest in die periode ook enkele matchen voor het EK voetbal.

Volgens meerdere bronnen zou organisator ASO al lonken naar een andere startplaats voor de Tour - zo wordt Bretagne genoemd - en zou Kopenhagen opschuiven naar 2022.