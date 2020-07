Sterke Evenepoel kleurt de eerste rit in Burgos, Grossschartner is de beste bergop

Naar de Ronde van Burgos werd lang uitgekeken. Het is de eerste serieuze koers na de coronastop, met bovendien heel wat toppers aan de start.

Remco Evenepoel is één van die sterke mannen en hij liet zich in de eerste rit meteen zien. Op 40km van het einde liet hij - na een waaierprik - wat overschoot van het peloton ter plaatse met een scherpe versnelling.

Movistar, CCC en Ineos deden er alles aan om de jonge Belg weer bij de lurven te vatten, maar het was Evenepoel die besliste om zich weer te laten inlopen.

Op het steile slotklimmetje dook Evenepoel opnieuw helemaal voorin op, maar op de versnelling van Felix Grossschartner had ook hij geen antwoord.

De Oostenrijker reed uiteindelijk nog bijna tien seconden weg van de tegenstand en het was Joao Almeida die voor Deceuninck-Quick Step tweede werd. Evenepoel moest vrede nemen met plaats 10.

Voor Bora-hansgrohe is het overigens al de 6e zege sinds er opnieuw gekoerst wordt in Europa. Vorige week won het Duitse team 4 ritten en het eindklassement in de Sibiu Tour in Roemenië.