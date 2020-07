Rusland vraagt World Athletics om beslissing over eventuele schorsing uit te stellen

In een brief geadresseerd aan de voorzitter van World Athletics, Sebastian Coe, vraagt de RusAF om "uitstel te overwegen, rekening houdend met het verrichte werk in de strijd tegen doping".

World Athletics is van plan om tijdens de meeting van woensdag en donderdag een beslissing te nemen over de eventuele volledige schorsing van Russische atleten.

Begin juli zette de internationale federatie het proces van de re-integratie van Russische atleten onder een neutrale vlag al tijdelijk stop. De Russische atletiekfederatie had voor 1 juli een boete van 5 miljoen dollar (4,4 miljoen euro) moeten betalen aan World Athletics, maar dat gebeurde niet.

In de brief gaf de Russische federatie aan dat het nog steeds het geld niet heeft kunnen vinden om de boete te betalen.

"We verzekeren de raad dat we blijven zoeken naar externe financierders en we hopen dat we snel progressie kunnen maken op dat vlak", aldus de RusAF