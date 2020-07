Max Verstappen krijgt nog geen DAS-systeem in zijn auto

Mercedes was de voorbije jaren heer en meester in de Formule 1 en dankzij het ingenieuze stuursysteem DAS (Dual Axis Steering) racet de Duitse renstal ook dit seizoen buiten categorie. Red Bull had graag een variant van het snufje in de auto's van Max Verstappen en Alex Albon gemonteerd, maar die plannen zijn tijdelijk opgeborgen in een Oostenrijkse koelkast.

"Over DAS hebben we het voorlopig niet", vertelt teamadviseur Hemult Marko in het Duitse blad Auto, Motor & Sport. "Eerst moeten we de problemen met het chassis oplossen."

Red Bull wil zo gauw mogelijk de snelheid van de RB16 opvoeren. Marko: "We weten nu dat de aerodynamica van de auto niet helemaal snor zit. Die fouten proberen we zo mogelijk te corrigeren. Een voor een zullen we nieuwe onderdelen monteren."