Lokaal bestuur trekt streep door de Heistse Pijl

Door het verstrengen van de coronamaatregelen in de provincie Antwerpen gisterenavond voelde de organisatie van de Heistse Pijl de bui al een beetje hangen. Maar toch hoopte de koers op het fiat van het lokale bestuur in Heist-op-den-Berg omdat ze coronaproof koers kon garanderen.

"Geen donderslag bij heldere hemel, maar wel heel zuur"

"Met heel veel spijt hebben we vernomen dat we geen groen licht krijgen. We hadden nochtans echt draconische maatregelen genomen", zegt organisator Jef Van den Bosch.

"Zo hadden wij aan al onze deelnemers gevraagd een coronatest te ondergaan. Een maatregel die werd toegejuicht door iedereen. Ook waren er zones waar geen publiek mocht komen, zoals aan de start en finish. Ook op andere cruciale plaatsen wilden we toeschouwers weren."

"Het organisatiecomité heeft vandaag contact gehad met het kabinet van de gouverneur, Cathy Berx. Het lokale bestuur van Heist-op-den-Berg heeft alles gewikt en gewogen en uiteindelijk de knoop doorgehakt. De Heistse Pijl mag niet doorgaan."

"Ook al is dat heel jammer, ik heb wel begrip voor deze maatregel. Wij zitten nu eenmaal in de provincie Antwerpen en we kunnen niet ontkennen dat de cijfers daar niet goed zijn."

De kans bestaat nog wel dat er alsnog een Heistse Pijl komt op een latere datum. "Ik wil eerst alles nog wat laten bezinken, maar die mogelijkheid laat ik open", is Van den Bosch hoopvol.

"We moeten dat eens bekijken, maar dat is nu niet aan de orde. Dat onze koers geannuleerd wordt, komt niet als een donderslag bij heldere hemel, maar het is wel heel zuur. Het financiële verlies moeten we ook nog eens bekijken."