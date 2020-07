Jan Vertonghen over toekomst: "Ik heb iets in mijn hoofd"

Italië? Spanje? Of toch een andere Engelse club?

Het speculeren over de nieuwe bestemming van Jan Vertonghen is nu echt begonnen nadat de Rode Duivel gisteren zijn adieu bij Tottenham bevestigd heeft.

"Wat er nu voor mij in het verschiet ligt? Dat zal waarschijnlijk eerder vroeger dan later duidelijk worden", antwoordt de verdediger in een interview bij talkSport.

"Ik bestudeer de opties en wil een goeie keuze maken."

"De transferperiode duurt nu langer door de coronacrisis. Ik heb dus meer tijd om de beste optie in te schatten."

"Maar ik heb iets in mijn hoofd en we zien wel of dat in orde komt."