Gymfed: "Willen periode 2016-2020 evalueren samen met gymnasten die toen zijn gestopt"

Vorige week vrijdag ontplofte een bom in de turnwereld. Gerrit Beltman, de Nederlander die hoofdcoach was bij de Gymfed in de periode-Aagje Vanwalleghem, gaf in een interview toe dat hij té ver is gegaan bij de opleiding van jonge turnsters.

"Mijn gedrag is op geen enkele wijze goed te praten. Ik wilde per se winnen, ten koste van alles en stelde mij daarbij spijkerhard op. Ik schaam mij diep nu", zei hij toen.

Sindsdien regende het getuigenissen van turners en turnsters zoals Gaelle Mys, Laura Waem en Bram Louwije, ook over het huidige trainersduo Marjorie Heuls en Yves Kieffer.