Geen Turchino en 3 Capi in Milaan-Sanremo, finale van 40 km blijft behouden

Milaan-Sanremo werd door de Internationale Wielerunie UCI en organisator RCS op zaterdag 8 augustus geprikt, maar die datum zorgde al een tijdje voor wrevel.

Heel wat burgemeesters in de provincie Savona wilden hun wegen niet afsluiten voor de koers, aangezien er in die periode veel (toeristisch) verkeer verwacht wordt. Ook het coronavirus baart hen nog steeds zorgen.



Het kwam vandaag tot een stemming en 13 van de 16 burgemeesters hielden het been stijf voor een passage van de Primavera op hun grondgebied.

De Ligurische kust zal op 8 augustus bijna volledig genegeerd worden. Vanuit Milaan trekt het peloton nu door onder meer Piëmonte en worden de Turchino en de 3 Capi (Mele, Cervo en Berta) geschrapt.

In Imperia wordt het peloton dan weer op de oorspronkelijke route verwacht.

De Colle di Nava, een klim van zo'n 5 kilometer, is een nieuwkomer en wordt gevolgd door de klassieke finale met de Cipressa en de Poggio, zo weet de organiserende krant La Gazzetta dello Sport.

Na 299 kilometer (in plaats van 291 kilometer) kennen we de winnaar op de Via Roma.