Duitse voetballiga: "Geen bezoekende fans en geen staanplaatsen bij seizoensstart"

De competitie in Duitsland is al een tijdje achter de rug en dus denken ze daar al volop aan het volgende seizoen. Voorzichtig zullen er fans toegelaten worden, maar wel met beperkingen.

Bezoekende fans zouden zeker tot het einde van het jaar niet welkom zijn in Duitse stadions. De staanplaatsen zouden minstens gesloten blijven tot 31 oktober, de datum waarop de huidige coronabeperkingen in Duitsland aflopen. Dat geldt ook voor het verbod op de verkoop van alcohol.

Het aantal fans dat een club in hun stadion zal mogen ontvangen, hangt af van overleg tussen de club en de lokale autoriteiten.



De Duitse voetballiga (DFL) zit volgende week dinsdag (4 augustus) samen met de 36 teams uit de eerste en tweede Bundesliga over hoe de competitiestart met fans in de stadions in goede banen geleid kan worden.