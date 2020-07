"Ongrijpbare" aanvaller verklapt geheim: "Insmeren met baby-olie"

Zijn snelheid is een van de grootste troeven van Traoré, maar verdedigers hangen dan ook gretig aan zijn lichaam om de flankspeler tegen te houden. Resultaat: dit seizoen ging zijn schouder al 5 keer uit de kom.

Om blessures te vermijden en grijpgrage verdedigers af te schrikken, smeert Traoré zijn armen nu regelmatig in met baby-olie, klinkt het in de Britse krant The Sun. De ploegmaat van Rode Duivel Leander Dendoncker is nu zo glad als een aal (of een baby).