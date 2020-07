Uw gids voor de Strade Bianche: deelnemers, parcours en livestream

Strade Bianche: 1 augustus 2020

Het belooft een zomerse editie te worden van deze Strade Bianche, de Italiaanse koers over grindwegen die in geen tijd uitgegroeid is tot een waardevolle wielerklassieker.

De thermometer in Siena zal meer dan 30 graden aangeven, waardoor deze bloedhete editie nog wat stoffiger dan gebruikelijk zal worden.

De organisatie heeft de route van 2018 en 2019 bewaard, wat betekent dat de tocht van 184 kilometer bestaat uit 11 grindstroken, goed voor een totaalafstand van 63 kilometer aan gravelwegen.

Het is uitkijken naar stroken 5 en 6, respectievelijk 11,9 kilometer en 8 kilometer grind met een intermezzo van slechts 1 kilometer asfalt.

Sector 8 staat vervolgens gecatalogeerd als de zwaarste van de dag en het einde van die strook ligt op ruim 40 kilometer van de finish.

De beslissing zal meer dan waarschijnlijk vallen op secties 9, 10 en 11, waar de renners flirten met stijgingspercentages van meer dan 15 procent.

Als toetje volgt de finish op de Piazza del Campo in Siena, die wordt bereikt na een loodzware slotkilometer met een piek van nog eens 16 procent.