Turnster getuigt: "Turnbond deed beloftes, maar niks veranderde"

"Mijn zelfvertrouwen zakte onder nul en mijn zelfbeeld was verschrikkelijk. Ik geloofde echt dat ik waardeloos was en dat ik blij mocht zijn dat deze coaches met mij wilden werken. Ik was ervan overtuigd dat dit de enige manier was om een topturnster te worden."

"Als ik huilde, werd ik gefilmd en dan werden die beelden getoond en vertelden ze dat ik een huilbaby was die niet sterk genoeg was om een succesvolle turnster te worden. Door dit elke dag te horen, ging ik dat uiteindelijk ook zelf geloven."

De biecht van Gerrit Beltman heeft voor een golf aan getuigenissen gezorgd. Dorien Motten doet haar verhaal op Instagram. "Tijdens mijn periode als lid van de nationale ploeg werd ik vernederd, geïntimideerd en gepest. Elke dag kreeg ik te horen dat ik waardeloos was, dat ik lui en dik was en dat ik nooit wat zou bereiken", schrijft ze.

"Op een bepaald moment realiseerde ik me dat ik nooit weer gelukkig zou zijn. Ik heb verschillende keren met de turnfederatie gesproken. Die mensen hadden ons moeten beschermen. Er werden beloftes gedaan, maar niks veranderde. Toen ik de bodem bereikt had, besliste mijn moeder om me daar weg te halen."

"Ook zij heeft de turnbond geïnformeerd over de omstandigheden en het misbruik. Mijn carrière was op dat moment voorbij. Ik heb gezworen nooit meer een voet in een turnhal te zetten, maar dankzij mijn moeder ging ik toch weer trainen vlakbij huis. Ze liet me weer geloven in mezelf."

"Ik begon te turnen in Duitsland, samen met olympische atletes. Ze wilden mij in hun team. Toen realiseerde ik me dat de zaken in België niet normaal waren. In Duitsland werden de turnsters op een positieve manier gecoacht, zonder mentale spelletjes."