Toptransfer in het vrouwenvoetbal: Anderlecht haalt Wullaert terug naar België

Wullaert wilde graag terugkeren naar België om dichter bij haar familie en vrienden te kunnen zijn. Anderlecht lag al een tijdje in pole position om de drievoudige Gouden Schoen terug naar België te halen, vandaag kwam de bevestiging van de toptransfer.

Het is voor de 27-jarige aanvalster de tweede passage in het shirt van Anderlecht. In 2012 speelde ze al één seizoen voor paars-wit, waarna ze naar Standard vertrok. Met Wolfsburg en Manchester City volgden nadien twee buitenlandse avonturen.

Wullaert is de aanvoerster van de Red Flames, de nationale vrouwenploeg. Met 42 doelpunten in 86 wedstrijden is ze ook de all time topschutter.