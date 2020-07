Ronde van Burgos heropent wielerseizoen: dit zijn de stevige tegenstanders van Remco Evenepoel

De Vuelta a Burgos heeft geen WorldTour-label en wordt in normale omstandigheden (lees: zonder corona) in de nasleep van de Ronde van Frankrijk en in de aanloop naar de Ronde van Spanje georganiseerd.

Het parcours

Op zaterdag 1 augustus valt het doek over deze 5-daagse rittenwedstrijd met de slotetappe naar Lagunas de Neila, de meest bekende col in de streek. Op die Spaanse muur - 5 kilometer aan 10 procent - valt de beslissing over de eindzege.

Het deelnemersveld

Kunnen ook de Belgen een rol spelen in het klassement? Absoluut, want Deceuninck-Quick Step vaardigt Remco Evenepoel af. Het goudhaantje won dit seizoen al de Ronde van San Juan en de Ronde van de Algarve. Gaat hij door op dat elan?

Ook Ben Hermans staat op de deelnemerslijst. De klimmer maakt zijn rentree nadat hij na een val in de Tour Down Under meteen in de lappenmand beland was. Hermans was in 2016 2e in het eindklassement in Burgos en werd enkele dagen geleden nog vader.

Ook onder meer Yves Lampaert, Jasper Stuyven, Edward Theuns en Jelle Vanendert verdedigen de Belgische kleuren op Spaans grondgebied.