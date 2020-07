Qatar wil de Olympische Spelen organiseren in 2032

Qatar haalde de voorbije jaren het ene toptoernooi na het andere binnen: het WK atletiek, het WK turnen en in 2022 ook het WK voetbal. Maar 2032 wil de minuscule oliestaat voor het allerhoogste gaan: de Olympische Spelen.

Qatar heeft bij het IOC dan ook een verzoek ingediend voor "een continue dialoog" met het oog op de organisatie. "We hebben al een rijke ervaring als het op sportorganisaties aankomt", zegt sjeik Al-Thani, de voorzitter van het Qatarese Olympische Comité.

"Die ervaring gecombineerd met onze boodschap dat sport vrede en culturele uitwisseling promoot, zullen de basis vormen van onze kandidatuur."

Qatar is niet het eerste land dat zich kandidaat stelt voor de Spelen van 2032. Ook India, Queensland (een staat in Australië) en Shanghai dienden al een dossier in, terwijl ook Seoel (Zuid-Korea) en Pyeongchang (Noord-Korea) een gezamenlijke kandidatuur overwegen.