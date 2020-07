Nina Derwael: "Totaal niet waar dat er niets veranderd is ten opzichte van vroeger"

"Wij hebben nooit iets te maken gehad met machtsmisbruik", klinkt het bij beide coaches. "We moeten focussen op de evolutie die gemaakt is. Uiteraard was niet alles perfect, maar we hebben wel iets opgebouwd."

In een poging klare wijn te schenken, organiseerde de Gymfed een persconferentie met de Franse hoofdcoaches Yves Kieffer en Marjorie Heuls. Het duo dat tijdens de Spelen in Rio al actief was bij de turnbond.

Maar niet iedereen is het daarmee eens. Zo kwam ex-turnster Laura Waem vandaag naar buiten met het verhaal dat de wanpraktijken ook na de Spelen in Rio gangbaar bleven . Eerder getuigden ook Aagje Vanwalleghem, Gaëlle Mys en Dorien Motten.

De Gymfed gaf toe dat er in het verleden een en ander misliep bij de opleiding van jonge gymnasten, maar was ook stellig dat er sinds 2016 veel veranderd is .

Nina Derwael: "Verwonderd door de berichten de voorbije dagen"

Nina Derwael, 2-voudig wereldkampioene aan de brug met ongelijke leggers, was ook van de partij en nam een duidelijk standpunt in.

"Ik zit hier nu sinds 2011, zo'n 9 jaar dus. Er is veel veranderd. Ik kan er zelf niet over meespreken dat er ooit sprake is geweest van intimidatie. De communicatie is hier heel open. Dat is ook de verdienste van psycholoog Jef Brouwers. We hebben hier nu een supergoeie omkadering."

"Ik heb niet de indruk dat er hier mensen rondlopen die er mentaal aan onderdoor gaan. We hebben vanochtend nog een gesprek gehad met z'n allen. We waren dit weekend verwonderd door de berichten die binnenkwamen die specifiek op Marjorie en Yves gericht waren."



"Daarom vond ik het belangrijk dat ik er vandaag bij ben, dat was voor alle duidelijkheid geen verplichting. Ik wil hier gewoon zeggen dat het totaal niet waar is dat het er op dezelfde manier aan toe gaat als al die jaren geleden. Ik ben nooit aangesproken over negatieve ervaringen en er heeft nog nooit iemand mij gevraagd of het nog altijd zo is."