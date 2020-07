Minister De Block zaait verwarring: "Enkel contactsport met bubbel en geen publiek"

"Voor de sport verandert er niets", was de korte uitleg na de Nationale Veiligheidsraad. Alle sportwedstrijden en trainingen leken dus gewoon te kunnen doorgaan en ook wat publiek betreft leek er duidelijkheid te zijn: 100 aanwezigen binnen en 200 aanwezigen buiten.

In "Het Journaal" hoorden we iets anders van Minister van Volksgezondheid De Block. "Sporten mogen doorgaan, maar het zal wel opnieuw zonder publiek zijn", vertelde ze.

"En als het een contactsport is, dan moet dat met iemand uit uw bubbel. Als u een hobby hebt, zoals een danscursus, dan moet dat met iemand uit uw gezin of uit uw bubbel."

Dat zou uiteraard een heel ander verhaal betekenen voor de vele sportclubs in ons land. Vlaams minister van Sport Ben Weyts belooft zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen over de geldende richtlijnen in Vlaanderen.