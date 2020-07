Mbappé mist Atalanta, maar eventuele CL-finale is wel nog mogelijk

Na de eerste testen was al gebleken dat Mbappé een zware enkelverstuiking had opgelopen. Nu heeft de club haar goudhaantje tot in de puntjes onderzocht en de dokters schatten zijn afwezigheid op drie weken.

Dat is goed en slecht nieuws. Mbappé is er dus zeker niet bij in de finale van de Coupe de la Ligue tegen Lyon nu vrijdag en ook de match in de kwartfinales van de Champions League tegen Atalanta komt in principe te vroeg.

Maar als hij effectief na drie weken opnieuw fit is kan hij wel ingezet worden in een eventuele halve finale (18 of 19 augustus) en finale (23 augustus).