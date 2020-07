Marc Brys (OHL): "Worden in gijzeling gehouden door promotiefinale"

"We hebben een goede stage achter de rug", vertelt Marc Brys aan Sporza in de aanloop naar de promotiefinale. OH Leuven moet zondag zonder fans een 1-0-achterstand uit de heenmatch proberen goedmaken.

"Het gaat goed en er zijn weinig spelers geblesseerd. We hebben zin in de match, dus laat maar komen. We zitten nu in de laatste fase van de voorbereiding op de misschien wel belangrijkste match uit de geschiedenis van OHL."

Is het extra leuk dat het tegen Beerschot is? "Het maakt mij eigenlijk echt niet uit tegen wie we spelen", stelt de voormalige coach van de Antwerpse club. "Dat antwoord komt misschien slecht over, maar ik heb maar één ding voor ogen: OHL naar 1A brengen."