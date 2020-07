Jürgen Klopp krijgt van zijn collega's prijs voor Trainer van het Jaar

De League Managers Association Award werd voor het eerst in 1993 uitgereikt. De Schot Alex Ferguson, manager van Manchester United, kreeg de trofee toen een eerste keer en zou uiteindelijk met vijf onderscheidingen recordhouder worden.

Vorig jaar ging de prijs naar Chris Wilder, de trainer van Sheffield United. Jürgen Klopp is zijn opvolger op de erelijst. De 53-jarige Klopp leidde Liverpool naar een eerste landstitel in 30 jaar tijd. Toch is dat geen garantie om tot beste trainer uitgeroepen te worden. Slecht zes keer, op 28 edities, ging de trofee naar de trainer van de landskampioen.

"Ik ben echt heel vereerd", zei Klopp. "Ik moet veel mensen bedanken, vooral mijn assistenten. Ik ben een redelijke trainer, maar samen met hen, gaat het niveau omhoog."