Hackers leggen Garmin lam: "Als het bij deze aanval blijft, mogen gebruikers blij zijn"

Ook ethisch hacker Inti De Ceukelaire volgt met belangstelling de praktijken bij Garmin. Gebruikers van de producten van de navigatiespecialist, denk aan smartwatches en gps-toestellen, worden al enkele dagen in de steek gelaten.

Het bedrijf is zeer karig met commentaar en informatie en daar heeft het ook een goeie reden voor.

De Ceukelaire: "Garmin zou het slachtoffer geworden zijn van een aanval van de hackergroep Evil Corp. Voor zover ik weet, houdt die groep zich bezig met zeer gerichte aanvallen."

"Een tijdje geleden werd weefgetouwenproducent Picanol het slachtoffer van een cyberaanval. Dat was zoiets als op het verkeerde moment op de verkeerde plaats, denk ik. Maar Evil Corp investeert om binnen te breken bij een bepaald doelwit."

"Ze doen veel research en bestuderen hoe het bedrijf in elkaar zit. Meestal slaan ze dan toe in een vakantieperiode of tijdens een weekend, zoals nu gebeurd is."

"Zo'n gerichte aanval wordt aangepast op het doelwit en maakt dan extra schade. Die groep wil er dus voor zorgen dat het bedrijf zo lang mogelijk gegijzeld wordt en niet kan herstellen. Zo loopt het reputatieschade op."

"En dan verhoogt de kans natuurlijk dat het bedrijf het gevraagde losgeld - er wordt gesproken over zo'n 10 miljoen dollar - toch betaalt. Geld ontvangen, dat is waar deze hackers op uit zijn. En als ze zo'n grote som vragen, dan zijn ze heel diep binnengedrongen in het bedrijf."