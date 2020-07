Evenepoel voor de herstart van zijn seizoen: "Ik sta scherper dan ooit"

"Het voelt als een eerste schooldag", vertelde Evenepoel in een videopersconferentie aan de vooravond van de Vuelta a Burgos. "Ik heb er veel zin in. Op training loopt alles goed, maar ik sta hier zonder stress aan de start. Mijn echte doelen komen later, dit is echt een voorbereiding. Al zal ik de kans om een rit te winnen, ook niet laten liggen."

De concurrentie voor de komende dagen is niet van de poes met onder anderen Carapaz, titelverdediger Sosa en Majka aan de start. "Het is leuk om tegen zulke mannen te koeren. Ik sta hier aan de start met nog 20 andere favorieten. Dat is goed want alleen zo kan ik beter worden en nog groeien. Mijn team is ook sterk, ik krijg steun van João Almeida en Andrea Bagioli. Voor hen is het ook een goeie test. We zijn een goed trio voor de bergen, denk ik."

Evenepoel heeft alleszins niet stilgezeten tijdens de lange coronapauze. "Het is wel zwaar geweest, maar ik heb geprobeerd om me 100 procent voor te bereiden. Ik denk dat ik beter en gezonder geworden ben. Ik heb vooral mijn voeding verbeterd. Ik heb daar tijdens de lockdown veel over bijgeleerd. Bij een jonge renner kan het gewicht snel fluctueren, dat heb ik nu onder controle. Ik sta scherper dan ooit tevoren."

Over het coronavirus maakt Evenepoel zich voorlopig geen zorgen. "Ik volg alle regels en draag mijn masker altijd, behalve op de fiets of aan tafel. De teams en de organisatie doen hun best om het virus uit het peloton te houden, daarom hoop ik dat de fans dat kunnen respecteren. Soms merk je dat ze blijkbaar al vergeten zijn. Ze komen dan veel te dicht om een foto te nemen. Vandaag ben ik nog een beetje boos geworden op zo iemand. Als mensen willen dat er weer gekoerst wordt, moeten ze de regels volgen."