Elodie Ouédraogo in Sporza Retro: "Mijn judocoach zag geen judoka in mij"

De voormalige sprintster kiest voor de gouden kamp van Ulla Werbrouck op de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta. "Het was een fantastische wedstrijd en een echt kippenvelmoment. Ik keek naar de kamp thuis met mijn vader. We volgden alle judokampen."



Voor ons land waren de Spelen van 1996 zeer succesvol. België haalde zes medailles binnen, waarvan vier in het judo. Voor Ouedraogo was dat de vonk die de olympische droom deed aanwakkeren.

"Het was de eerste keer dat ik Belgen medailles zag winnen op de Spelen. Dat heeft me zeker gemotiveerd om ook zelf ooit naar de Olympische Spelen te gaan."