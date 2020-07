Dimitri Van den Bergh: "Knalprestatie te danken aan de lockdown"

"Ik ben klaar voor de toenemende druk"

"Dit was zeker en vast het beste toernooi uit mijn carrière", glundert Dimitri Van den Bergh. Onze 26-jarige landgenoot won gisteren de World Matchplay darts, het toernooi waar de beste 32 darters van het seizoen aan deelnemen. Van den Bergh speelde er pas voor het eerst en pakte meteen de titel.

"Ik voelde gedurende het toernooi dat het goed zat. Ik werd wat arroganter in mijn uitspraken, omdat ik wist dat ik een grote kans had. Ik ben er meer en meer in beginnen geloven. In de finale kwam ik op een mooie voorsprong. Toen begon ik ook te zeggen tegen mezelf dat ik ging winnen en dat gebeurde ook."

"Dit is het tweede grootste toernooi dat je kunt winnen naast het WK. Als je dan als debutant de titel pakt, dan is dat een droom die uitkomt. Het is een geweldig gevoel. De druk zal toenemen, maar daar ben ik klaar voor. Dat heb ik gisteren bewezen. Ik heb getoond dat ik het echt kan."