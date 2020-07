Dan toch een bekerfinale met Lamkel Zé? "Weer beschikbaar voor A-kern"

We trappen een open deur in als we zeggen dat Didier Lamkel Zé een woelwater is. Het voorbije JPL-seizoen was hij goed voor 6 doelpunten en een assist, maar hij liet zich vaak opmerken door fratsen op en naast het veld.

Zo ook deze zomer. De 23-jarige Kameroener stuurde zonder geldige reden zijn kat naar de eerste trainingen en leek hij aan te sturen op een vertrek. Door het bestuur werd hij naar de B-kern verwezen.

"Didier Lamkel Zé? Dat is een situatie voor het bestuur en de voorzitter", zei Antwerp-trainer Ivan Leko afgelopen weekend nog. "Ik train de spelers die beschikbaar zijn voor mij. Momenteel is hij dat niet. Hoe dat in de toekomst zit, weet ik niet."

Het bestuur heeft intussen een beslissing genomen. Lamkel Zé wordt weer opgenomen in de A-kern. Dat liet de club weten in een korte mededeling: "De directie van R. Antwerp FC heeft de beslissing genomen om Didier Lamkel Zé vanaf heden terug beschikbaar te stellen voor het eerste team."

Of Lamkel Zé zaterdag zal aantreden in de bekerfinale tegen Club Brugge, valt nog af te wachten.