Blessure van Dybala valt mee: Champions League komt niet in gedrang

Het was een kleine domper op de feestvreugde gisteren: Dybala werd na 40 minuten vervangen wegens een blessure. Hij verscheen later in de tribunes met een ingepakte dij.

Zijn club Juventus liet op zijn website weten dat het om een lichte spierblessure gaat in de linkerdij. De Juve-titularis zal dus waarschijnlijk speelklaar geraken voor de Champions League-match tegen Lyon op 7 augustus.

Juventus werkt tegen Lyon de terugmatch af van de achtste finales. Het moet een 1-0-achterstand goedmaken om door te stoten naar de kwartfinales in Lissabon.