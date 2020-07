Belg Luc Eymael ontslagen in Tanzania na racistische opmerkingen

Na een 1-1 gelijkspel tegen Mtibwa in de Tanzaniaanse competitie noemde Eymael de fans van zijn club "apen en honden". Een geluidsfragment daarvan deed na de match de ronde op de sociale media. "Die fans kennen niks van voetbal", is er te horen. "Ze lijken op apen of honden als ze huilen."

Simon Patrick, de secretaris-generaal van de club, is duidelijk: "Wij zijn erg bedroefd na de oneerlijke en racistische opmerkingen van Luc Eymael. Daarom hebben we vandaag besloten hem te ontslaan. Onze club gelooft in respect, waardigheid en is tegen alle vormen van racisme." Ook de voetbalfederatie van Tanzania onderneemt actie.