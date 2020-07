"Het water tussen de Pro League en Waasland-Beveren is diep, verzoeningspogingen hielpen niet"

"Wij zijn nog altijd een 1A-club"

Het zou maar een korte zitting worden, deze ochtend in de ondernemingsrechtbank van Dendermonde. Hooguit anderhalf uurtje. 't Is uiteindelijk op een zéér geanimeerde, 3,5 uur durende discussie uitgedraaid tussen één eiser en twee verweerders. Waasland-Beveren aan de ene kant, de Pro League en de Belgische voetbalbond aan de andere kant.

De eis van Waasland-Beveren lijkt complex, als je 'm in zijn volledigheid formuleert, maar is het eigenlijk niet. De club wil au fond dat de uitspraak van het BAS, het Belgisch Arbitragehof voor de Sport, gerespecteerd wordt.

Het BAS vernietigde drie weken geleden de beslissing van de Algemene Vergadering van de Pro League, genomen op 15 mei, waarbij Waasland-Beveren na 29 speeldagen moest zakken.

Waasland-Beveren baseert z'n argumentatie deels op die nietigverklaring, en zegt: "Wij zijn nog altijd een 1A-club. Evenveel als pakweg Anderlecht, Standard of Moeskroen dat is. De uitgesproken degradatie is nietig."

En dus eisen ze op de Freethiel een kalender mét Waasland-Beveren, omdat ze vooralsnog in 1A zitten. Volgens de reglementen had de kalender in 1A met de huidige ploegen trouwens op 23 juli bekend moeten zijn.