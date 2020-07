"Een van de beste, misschien wel de beste verdediger ooit bij Tottenham"

Eric Dier: "Hij is fantastisch geweest voor deze club en dit team, zowel op als naast het veld. Hij is altijd een voorbeeld geweest voor de jongere spelers. Ik ga hem erg missen."

Harry Winks: "Hij is een van de beste, misschien wel de beste verdediger die ooit voor Tottenham gespeeld heeft. Hij is geweldig en hij heeft de club mee vooruit gestuwd sinds zijn eerste dag hier. Als jeugdspeler keek ik al op naar hem. Ik heb heel veel respect voor hem. We hebben veel mooie momenten beleefd samen."

Hugo Lloris: "Jan is een geweldige kerel en een geweldige ploegmaat. We hebben hier samen 8 jaar doorgebracht en we hebben de club zien groeien. Hij is een van onze leiders en we zullen hem missen, als mens en als speler."

Harry Kane: "Ik heb Jan hier altijd geweten. Een fantastische kerel en fantastische ploegmaat. Iedereen heeft zijn kwaliteiten op het veld kunnen zien."