Zeilster Emma Plasschaert: "Tokio 2021? Ergens toch al een beetje twijfels"

Normaal gezien ging voor Emma Plasschaert vandaag de eerste competitiedag op de Spelen in Tokio van start. "Het stond nog in mijn agenda, ik kreeg er vanochtend een melding van. Ik heb er dus zeker even aan gedacht", zegt ze.

Intussen worden er ook al steeds meer vraagtekens gezet achter Spelen in 2021. Is Plasschaert, wereldkampioen in 2018, daar al mee bezig? "Dat speelt ergens wel in je hoofd, die kans zit er heel klein in. Al zou het mij sterk verbazen. Ik probeer er alleszins zo weinig mogelijk aan te denken, dat is slecht voor de motivatie."

In voorbereiding op de Spelen was Plasschaert Japans aan het leren. Hoe staat het daar nu mee? "Ik heb het even op een laag pitje gezet en even ingeruild voor 2 vakken aan de universiteit. Dat was even nuttiger, maar ik ga het wel weer oppikken."