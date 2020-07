Voetbal Vlaanderen: "Zonder publiek ligt uitstel van competities op tafel"

"Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren en we zijn wel blij dat de beleidsmakers hun verantwoordelijkheid nemen. Het zou ook jammer zijn als de verantwoordelijkheid op de schouders van de clubs kwam te liggen. Er is ook overleg geweest."

Als de Nationale Veiligheidsraad morgen het advies van Weyts over sport zonder publiek opvolgt , dan heeft dat ook een grote invloed op de clubs uit de amateur- en provinciale reeksen. "Ik heb niet het gevoel dat deze opstoot er komt door de sportsector, dus het is spijtig", vertelt Marc Van Craen van Voetbal Vlaanderen. "Maar we moeten het aanvaarden. We hebben ook geen glazen bol."

"Geen publiek betekent geen inkomsten. De clubs hebben al een opdoffer gehad tijdens de eerste lockdown. Het plan was om nu in augustus wat inkomsten te genereren door oefenmatchen te spelen. De spelers moeten dan niet betaald worden. In september start de competitie en dan worden de spelers wel betaald, maar als daar geen inkomsten tegenover staan, is dat een probleem."



"Morgenavond is er overleg binnen Voetbal Vlaanderen. De hamvraag is: zullen we de competitie achter gesloten deuren laten starten of niet? En die afweging zal vooral financieel zijn. Een uitstel van onze competities behoort tot de mogelijkheden. De clubs moeten leefbaar blijven."



"Het advies gaat voorlopig alleen over de maand augustus, maar we moeten proactief zijn. We kunnen niet wachten tot 1 september om een beslissing te nemen. Het positieve punt is dat er voorlopig wel nog gevoetbald mag worden. Als ze morgen ook zeggen dat sporten met contact niet meer mag, dan zou dat een ramp zijn, vooral voor onze jeugdspelers."