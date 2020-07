VIDEO: 3 op 3 voor Bora in Roemenië, Mühlberger pakt in tijdrit 2e etappezege

Drie ritten gereden in de Sibiu Cycling Tour (2.1) en evenveel keer kwam een renner van Bora-Hansgrohe als winnaar uit de bus. Gregor Mühlberger zette vanmiddag de beste tijd neer in de individuele tijdrit van 12,5 km. Zijn tweede ritzege in Roemenië, want hij had ook al de openingsetappe op zijn naam geschreven. De Oostenrijker is zo de nieuwe leider in de Sibiu Cycling Tour. Opvallend: later vandaag werken de renners de slotrit van 109 km nog af.