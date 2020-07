Sneuvelen er opnieuw wielerkoersen? "Niet zeker dat Heistse Pijl zaterdag doorgaat"

Het coronanieuws werd de voorbije dagen steeds onheilspellender. Ook bij de sportfederaties houden ze hun hart vast. Wat zal de Algemene Veiligheidsraad maandag beslissen? De verschillende wielerfederaties steken enkele uren na die Veiligheidsraad alvast de koppen bij elkaar.

"Het overleg zal dan vooral gaan over de verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld op medisch vlak. Wat met stewards? Wat met bonnetjes?", zegt Frank Glorieux, de directeur van Cycling Vlaanderen.

De Heistse Pijl van komende zaterdag had de eerste wielerkoers in ons land moeten zijn. Maar dat staat nu plots op de helling. "Het is niet zeker dat die koers gereden zal worden", zegt Glorieux aan Sporza.