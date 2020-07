Philippe Clement voor bekerfinale: "Antwerp gehavend? Dat is hun eigen keuze"

"Begrijpelijk, maar jammer dat we zonder supporters spelen"

"We hebben nog een kleine week om te pieken op zaterdag", blikt Philippe Clement bij Sporza vooruit op de finale. "Wij smachten naar die beker, maar Antwerp kan ook geschiedenis schrijven door voor het eerst in 28 jaar weer een prijs te pakken."



"Dat we in een leeg stadion zullen spelen is begrijpelijk, maar wel jammer. Beide clubs hebben namelijk een fantastisch supporterslegioen. We missen onze

fans heel hard, want die geven iets extra's. Maar we mogen daar niet bij stilstaan en we moeten ons aanpassen aan de omstandigheden. De spelers moeten leren ook in deze omstandigheden toch nog dat extraatje uit zichzelf te halen."

"Het moeilijkste aan het verhaal is dat we allemaal schrik hebben om het coronavirus op te lopen. Woensdag worden we getest. Als jongens corona hebben, dan kunnen die de bekerfinale niet spelen en daar heb je toch meer dan een jaar voor gewerkt. Dat zorgt voor een bepaalde stress."