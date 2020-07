Lojeski gaat weer in Griekenland basketballen en tekent bij AEK Athene

Matt Lojeski was dit seizoen actief voor Tofas Bursa in Turkije, maar kiest voor een terugkeer naar Griekenland. De Belg was in die competitie in het verleden erg succesvol. Hij won bij Olympiakos en Panathinaikos in totaal vier landstitels en een beker.

In het verleden speelde hij in ons land ook in Aalst en Oostende.