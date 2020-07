Gymfed: "Na Rio hebben we gezegd: dit is niet voor herhaling vatbaar"

De bekentenis van Gerrit Beltman heeft voor een sneeuwbaleffect aan reacties gezorgd in de Vlaamse turnwereld. Ook ex-gymnaste Gaëlle Mys heeft bij Sporza haar verhaal gedaan. Lode Grossen, algemeen directeur bij de Gymfed, geeft toe dat er fouten zijn gemaakt, maar dat ze ook uit die fouten hebben geleerd. "Ik ben ervan overtuigd dat de gymnasten nu graag in de huidige omgeving met hun sport bezig zijn."

Gaëlle Mys nam in 2016 voor de derde keer mee aan de Olympische Spelen en zette daarna een punt achter haar turncarrière. Een carrière die nog een tijdje heeft nagezinderd. "Er was heel veel intimidatie en heel erge pesterijen. Ik ben elke dag wenend naar huis gereden. Op een bepaald moment dacht ik: als ik nu tegen een boom rijd, zal ze weten dat dit haar schuld is. Dat ging dus heel ver." Na de Spelen van Rio vroeg de Gymfed dan ook aan Mys of het huidige trainersduo Yves Kieffer en Marjorie Heuls ontslagen moest worden. "Ik heb toen gezegd dat ik niet de reden wou zijn dat iemand ontslagen zou worden, maar achteraf gezien had ik wel mijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Soms moet je actie ondernemen als de lijn te vaak overschreden is."

Gaëlle Mys (r) en Yves Kieffer (l) leefden op gespannen voet met elkaar.

"Na Rio hebben we werk gemaakt van een gedragscode"

Uiteindelijk koos de Gymfed ervoor om door te gaan met het Franse trainerskoppel, maar om wel de nadruk op te leggen op een meer menselijke aanpak. "Na de Spelen heb ik gezegd: deze manier van werken is niet voor herhaling vatbaar", zegt Lode Grossen van de Gymfed. "Vanaf dan hebben we werk gemaakt van een gedragscode en hebben we het team beter gestoffeerd." "Kieffer en Heuls zijn enorm deskundig, zoals hen heb je er geen 100 in de wereld. Ze stonden ook voor een enorme berg, omdat hun opdracht was om België als team naar de Spelen te brengen." "Maar voor Rio werkten ze misschien iets te geïsoleerd als coaches. Daarna hebben we hen omringd met een team dat een meerwaarde biedt. Er is nu ook een prominente plaats voor de sportpsycholoog. We hebben enorme stappen vooruit gezet." "Kieffer en Heuls functioneren nu beter en liever in deze omgeving dan daarvoor", vindt Grossen. En voor de turnsters geldt hetzelfde. "Ik ben overtuigd dat de atleten graag in die omgeving met hun sport bezig zijn."

Mys: "Na mijn carrière psychologische hulp gezocht"

Yves Kieffer en Marjorie Heuls zullen maandag pas reageren op de hele zaak, maar volgens Lode Grossen is vooral de huidige generatie gymnasten de dupe. "Zij zijn nu lijdend voorwerp, want zij kunnen niet reageren." Gaëlle Mys: "Ik verwacht ook niet dat iemand van de huidige generatie zijn mond zal opendoen. Meisjes die nu nog turnen hebben heel veel te verliezen. Hun droom staat op het spel. Dat was ook waarom ik zelf niet gesproken heb. Zelfs nu, 4 jaar later, heb ik nog lang getwijfeld." "Ik hoop gewoon dat de volgende generaties niet zullen meemaken wat wij hebben meegemaakt. Veel ex-gymnasten zitten nu nog altijd met trauma's. De gevolgen voor later worden erg onderschat. Ik heb zelf na mijn carrière ook afgezien, heb zelfs psychologische hulp gezocht." Mys vond uiteindelijk haar redding bij het Cirque de Soleil. "Het was raar toen ik daar toekwam, want iedereen was daar heel positief. Ik had moeite om dat te aanvaarden. "Stop met liegen", dacht ik de hele tijd. Maar die laatste 3 jaar hebben mij heel hard geholpen om mijn zelfvertrouwen terug te krijgen."