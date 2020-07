FOTO: Meesseman klopt Allemand in WNBA-opener: "Cool"

De kop is er eindelijk af: de WNBA is afgelopen nacht van start gegaan en daarin was er meteen een "Belgisch" duel. Kampioen Washington Mystics van Emma Meesseman was met 101-76 te sterk voor het Indiana Fever van Julie Allemand. Man- en dochterlief van Kim Clijsters, allebei gek van basketbal, bekeken de match op tv in de VS: "So cool."