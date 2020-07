De Bruyne over gedeeld record: "In mijn hoofd had ik het al, want jullie namen er 2 van mij af"

Kevin De Bruyne moest tegen Norwich 2 assists afleveren om Thierry Henry en zijn 20 assists te passeren, maar hij bleef op 1 assist steken. "Maar ik heb er 2 meer. Jullie hebben er 2 van mij afgepakt", is De Bruyne stellig.

"In mijn hoofd stond ik dus al boven hem. Maar het is niet anders. Ik moet ook mijn ploegmaats bedanken, want ik heb hen hiervoor nodig. En het is ook leuk om het record met Henry te delen."

De Bruyne is niet van plan om nu een versnelling terug te schakelen. Integendeel. "Dit was een goeie match om het ritme te behouden met het oog op de Champions League. We hebben nog 2 weken om te rusten en te trainen. En dan hopelijk nog 4 matchen spelen."