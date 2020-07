Capello: "Hazard ging ten onder aan gewicht van Real-shirt"

Hazard tekende vorige zomer zijn droomtransfer voor 5 jaar naar Real, dat 100 miljoen euro betaalde, én zijn droomcoach Zinédine Zidane. Bij Chelsea was hij dé man, goed voor 2 titels, maar in Spanje liep het nog niet helemaal los. Door blessureleed kwam hij in totaal maar tot 21 matchen.

"Hij was niet de speler die hij in Chelsea was en hij was lang geblesseerd. Hij heeft zich niet aangepast", vertelde Capello aan de Spaanse krant Marca. "Ik zie hem als een grote speler, maar het shirt van Real weegt zwaar en Hazard is tenondergegaan dit jaar. Het is duidelijk dat hij volgend seizoen beter zal zijn."

Voor Capello, die Real 2 titels bezorgde in 1997 en 2007, was Karim Benzema dé succesman van het huidige Real. "Hij heeft de verantwoordelijkheid genomen, die hij niet had toen hij met Cristiano Ronaldo speelde. Hij heeft een neus voor goals en heeft dat overvloedig getoond." De Franse spits scoorde 21 keer in de competitie en had zo een enorm aandeel in de 34e titel.