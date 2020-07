Benoot is klaar voor zijn lievelingskoers: "Voelt opnieuw als openingsweekend"

Benoot is met zijn ploeg nog op stage in Oostenrijk en reist van daaruit rechtstreeks naar Italië. "We zijn op hoogtestage hier op 2.000 meter", vertelt hij. "De ploeg heeft hier twee maanden een hotel voor zich alleen om aan alle veiligheidsvoorschriften te kunnen voldoen."

"De maatregelen gaan best wel ver. We zijn opgedeeld in bubbels. Ik zit samen met de Tour-ploeg in een bubbel en die ploeg rijdt ook samen de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en de Dauphiné. We zaten apart aan tafel en sliepen ook alleen op de kamer. Elke bubbel had een ploegleider en een verzorger. Na een training mocht de mecanicien onze fiets dus niet ontsmetten, dat moest de verzorger doen. Het is best bijzonder allemaal."

"We zijn vanochtend getest en woensdag gebeurt dat opnieuw." Heeft Benoot schrik om zijn veilige bubbel te verlaten om opnieuw te gaan koersen? "Neen, ik heb eigenlijk nooit angst gehad voor een besmetting. Ik doe wat mij gevraagd wordt en minimaliseer de risico's. Als het toegelaten is om buiten te komen dan doe ik dat. Als je bang bent om in een peloton te rijden, dan blijf je beter thuis."