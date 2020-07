Anderlecht blijft met contractverlengingen strooien en legt Colassin vast tot 2025

Onder het motto "In Youth We Trust" kregen eerder Marco Kana, Killian Sardella en Francis Amuzu al een nieuw contract onder hun neus geschoven. Nu zette Colassin zijn handtekening onder een overeenkomst voor nog eens 5 jaar. Zijn vorige contract liep tot midden 2022.

In een video op Twitter blikken de speler en zijn familie terug op zijn eerste basisplaats tegen Club Brugge. "Het feit dat Anderlecht hem deze verlenging aanbiedt, is een blijk van vertrouwen", vertelt zijn mama. "En hij is klaar om dat engagement aangegaan. Hij wil hier bevestigen op het veld. Het wederzijdse respect is er."

"Ik ben naar hier gekomen toen ik 14 was en nu teken ik tot 2025. Daar ben ik trots op", zegt de speler zelf. Vorig seizoen speelde hij vier keer mee en scoorde hij 3 doelpunten. "Anderlecht is de club van mijn hart en ik krijg hier alle kansen om mijn carrière uit te bouwen."

Peter Verbeke, sportief directeur bij paars-wit, is ook tevreden. "Colassin is een groot talent en zijn honger om bij te leren is groot. Hij kan nog veel progressie maken."