"Je kan niet uitsluiten dat twijfel in peloton sluipt door coronasituatie"

De wielrenners hebben gesnakt naar de herstart van het seizoen, maar net nu alles op gang komt, verslechteren de coronacijfers. "Het 100% veilig maken, is op dit moment heel moeilijk, maar we moeten de wielersport wel een kans geven om het te proberen", vindt Staf Scheirlinckx, ex-renner en oprichter van de Belgische wielervakbond.

Het is aftellen naar zaterdag. Dan wordt met Strade Bianche de eerste grote eendagswedstrijd sinds de coronabreak gereden. Of gooit de heropflakkering van het coronavirus nog roet in het eten? “Ik denk dat je niet kan uitsluiten dat er twijfel is in het peloton", zegt Scheirlinckx in De Ochtend op Radio 1. "Alle instanties proberen het natuurlijk zo veilig mogelijk te maken voor de renners, maar dat is niet evident.” Krijgt Scheirlinckx bij de Belgische wielervakbond momenteel veel vragen van renners? "Niet echt, de renners worden vanuit de ploeg en de internationale vakbond goed geïnformeerd." "Een wielerpeloton bestaat niet enkel uit wielrenners, maar het is wel duidelijk dat zij het meest blootgesteld worden aan het virus. Het is moeilijk om hen te beschermen, want wat doe je als er een superverspreider in het peloton zit?"

Durven de coureurs hun ongerustheid wel te uiten? Of neemt hun zin om te koersen de bovenhand? “Het heeft niet enkel te maken met zin om weer in competitie te kunnen, maar het hele wielergebeuren an sich", denkt Scheirlinckx. "Je ziet hoe fragiel alles is qua sponsoring en organisatie van wedstrijden. Het is in het belang van de wielersport dat er zo snel mogelijk op een veilige manier aan competitie gedaan kan worden.”

