Vanwalleghem: "Nu nog trainers die twee druppels water Gerrit Beltman zijn"

Ex-topturnster Aagje Vanwalleghem wil niet langer zwijgen over het mentale en fysieke misbruik in de gymnastiek "opdat de volgende generatie het niet meer zo zwaar te verduren heeft". "Ik wil dat de gymfederatie in eigen boezem kijkt, want het is niet gestopt na Gerrit Beltman", vertelt ze in een exclusief gesprek met Sporza.

Gerrit Beltman, de coach die Aagje Vanwalleghem naar de top heeft gebracht, heeft toegegeven zijn turnsters slecht te hebben behandeld. "Hij is een typische Noord-Hollander: heel hard, assertief, weinig woorden, veel daden", getuigt Aagje. "Ik heb het heel zwaar gehad met hem. Gerrit heeft ons nooit seksueel mishandeld, maar ons wel mentaal tot op de grond gekregen. Hij beseft heel goed dat hij toen iets verkeerds heeft gedaan." "Tijdens de trainingen stuurde hij me vaak naar de kleedkamer. Maar op een dag achtervolgde hij mij. Hij leunde toen over mij met zijn twee handen tegen de muur en met zijn gezicht vlak bij mij. Plots balde hij zijn vuist en klopt hij net naast mij op de muur. Dat doet wel iets met een turnster van 14 jaar." "Gerrit en ik kunnen nog samen door één deur, omdat hij zich uitvoerig heeft verontschuldigd. Zijn mea culpa is heel belangrijk, want hopelijk zet het andere coaches aan het denken. Er zijn nu nog trainers die goed genoeg weten dat ze twee druppels water Gerrit zijn."

Jurylid: "We keken ernaar en we keken weg"

Ook Marleen Van Dooren, internationaal jurylid, maakte het misbruik van dichtbij mee. "Dat leek toen de manier om er te geraken", vertelt ze. "Ik heb het zelf gezien en gehoord, maar heb er niets aan gedaan. Zoals zovelen in de turnwereld. We keken ernaar en we keken weg. Maar we beseften toen onze fout niet." De turnsters konden wel bij Marleen Van Dooren terecht om hun gal te spuwen. "Ze lapte ons mentaal op tot het weer ontplofte", vertelt Aagje. "Ik had dat toen al moeten uitspreken", zegt Van Dooren. "Ik was ook een moeder. Het gebeurde vaak dat de deur van mijn kamer op een EK of WK openstond, zodat de gymnasten konden ventileren. Maar dat was uiteindelijk maar een lapmiddel."

Vanwalleghem: "Groot verschil tussen hard trainen en mishandeld worden"

Aagje Vanwalleghem hoopt vooral om een reactie te zien bij Gymfed, de Belgische turnfederatie. "Trainers hebben vrij spel bij jonge turnsters en de gymnastiekfederatie volgt dat veel te weinig op. Ofwel sluiten ze de ogen, ofwel zetten ze de prestaties voorop." "Ik wil nu aan de alarmbel trekken. Er is een heel groot verschil tussen hard trainen en mentaal en fysiek mishandeld worden. Topsport is heel hard. Maar als je jarenlang van je trainer hoort dat je te dik bent, of te dom bent, dan ga je dat geloven." "Gymfed beseft de impact van de jarenlange mishandeling niet. Op school wordt een leerkracht meteen geschorst, in de gymnastiek mag het gewoon."

"Ik wil gewoon dat de volgende generatie het niet meer zo zwaar te verduren heeft. Er zijn al heel wat ouders, gymnasten... naar de federatie gestapt, maar tot nu toe werd het altijd geminimaliseerd."

"Ik heb nog contact met gymnasten die getuigen dat het vandaag nog altijd gebeurt. Maar zij durven in het jaar voor de Olympische Spelen niets te zeggen. Het is de taak van de ex-gymnasten om iets in gang te zetten. We willen aantonen dat er nog altijd problemen zijn."

"Er lopen nog zoveel Gerritjes rond in de turnzaal nu. Eerst en vooral wil ik dat de gymfederatie in eigen boezem kijkt en toegeeft dat ze nog te veel de ogen sluit voor zaken die niet door de beugel kunnen. Ik wil geen rel schoppen, ik wil dat gymnasten op een veilige manier hun sport kunnen beoefenen." "Het is aan de Gymfed om te beslissen wat zij verwachten van de huidige hoofdcoaches. Naar mijn gevoel is het niet gebeterd na Gerrit Beltman. Ik ben gestopt in 2012, maar heb nog tot 2016 harde verhalen gehoord van andere gymnasten."

Jurylid: "We willen open cultuur hebben"

Marleen Van Dooren ziet wel al "een andere mentaliteit op training". "Ik zie toch al meer vreugde. Op papier zijn er al voldoende stappen gezet, maar ze moeten in de praktijk dieper worden toegepast." "Dat vergt tijd, kennis, ervaring en vooral het besef dat je inderdaad nog andere expertises moet inroepen. We moeten een open cultuur hebben: een turnster moet op om het even welk moment haar hart kunnen laten spreken." Ook Aagje Vanwalleghem ziet al een lichtpuntje: "Het is heel positief dat de leeftijd in de gymnastiek wordt opgekrikt. Vroeger moest je op 15 jaar op topniveau zijn, nu kan je als jonge twintiger nog verder trainen. Dan durf je ook meer je mond open te trekken."