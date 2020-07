Van Crombrugge: "Beste transfer is dat groep bijna identiek gebleven is"

"Ik ben tevreden, het was een goede wedstrijd", concludeerde Van Crombrugge na de 0-0 tegen Nantes. "Tegen Saint-Etienne hebben we een paar werkpunten gezien en die zijn nu opgelost. De momenten waarop we minder in de match zaten, hebben we beter gecontroleerd."

"We hebben een goeie organisatie en slikken niet veel goals, dat staat goed. We waren vorig seizoen de op 2 na beste defensie van de competitie als ik me niet vergis. Dat is behouden, maar nu moeten we werken aan het aantal gemaakte doelpunten. Ook vandaag waren we in de zone van de waarheid nog niet dominant genoeg. Zo kan je niet winnen."

Is Anderlecht klaar voor de competitiestart over twee weken? "Nog niet helemaal natuurlijk, maar dat zullen maar weinig ploegen zijn. Het is ook nog steeds een rare periode en de extrasportieve zaken maken het niet makkelijker. Je hebt corona en dan nog eens de soap bij de Pro League, dat zit ook in het hoofd."



"Ik ben er indirect wel mee bezig. Het is belangrijk dat we ons voorbereide, alsof de competitie start op 8 augustus. Stel dat het niet zo is, hebben ze een weekje extra voorbereiding."