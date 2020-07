Spaanse 2e-klasser Fuenlabrada kampt al met 28 coronabesmettingen

Enkele dagen geleden waren er al 6 nieuwe coronagevallen bevestigd. Nu zijn er 12 nieuwe besmettingen bijgekomen. De club uit Madrid liet op zijn site weten dat ze "hun diepe pijn en bezorgdheid uiten over de resultaten van de laatste coronatest".

Eén besmette voetballer van Fuenlabrada werd vrijdag opgenomen in een ziekenhuis in A Coruña. Zijn situatie is stabiel. De symptomen van Covid-19 die hij vertoont, zijn volgens de artsen niet ernstig.

Fuenlabrada moest afgelopen maandag op de slotspeeldag aan de bak tegen Deportivo la Coruña. Die wedstrijd werd op het laatste moment uitgesteld, omdat verschillende spelers van de club positief hadden getest.

Door de resultaten op de andere velden zakte Deportivo al zeker naar de Spaanse 3e klasse. De match is wel nog van groot belang voor Fuenlabrada, dat nog in de running is voor een plek in de play-offs om promotie.