Shaunae Miller-Uibo loopt snelste 100 meter van 2020

Miller-Uibo, olympisch kampioene op de 400 meter in Rio, klokte tijdens de atletiekmeeting in Clermont in de VS 10"98 op de 100 meter. Ze doet zo beter dan de 11"00 van Fraser-Pryce.

De Bahamiaanse, vicewereldkampioene in Doha in 2019, is de vierde atlete in de geschiedenis die onder de 11 seconden liep over 100 meter, opnder 22 seconden over 200 meter en onder 49 seconden over 400 meter.