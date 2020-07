Roger Federer over lange blessurebreak: "Hoop dat ik nog steeds kan tennissen"

In februari speelde 20-voudig grandslamwinnaar Roger Federer voor het laatst een wedstrijd. Dat was in Zuid-Afrika tijdens een liefdadigheidsmatch tegen Rafael Nadal.

Daarna brak het coronavirus uit en profiteerde de Zwitser van de noodgedwongen pauze om een tweede knieoperatie te ondergaan. Daarmee maakte hij wel een einde aan zijn seizoen, al blijft door corona misschien sowieso niet veel meer over van het tennisseizoen 2020.

"Ik hoop dat ik nog steeds kan tennissen", zegt Federer, die volgend jaar misschien wel zijn laatste jaar op het hoogste niveau zal afwerken. "Ik heb intussen al meermaals een balletje tegen de muur geslagen, maar ik kwam maar één keer op het veld. Al heb ik nog tijd. Ik blijf tennis spelen zolang mijn lichaam het toelaat. Al is het maar voor de lol."

Tijd heeft hij zeker, want zijn comeback staat gepland in januari 2021 op de Australian Open. Intussen heeft de Zwitserse maestro alvast zijn fysieke trainingen hervat. Midden augustus hoopt hij ook weer specifieke tennistrainingen te kunnen doen.