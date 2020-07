OHL en stad beslissen: return promotiefinale OHL-Beerschot op 2/8 zonder publiek

OHL maakte het nieuws bekend op zijn website: "De Nationale Veiligheidsraad besliste afgelopen donderdag om fase 5 van het exitplan niet te activeren. Voor evenementen in open lucht bleef zo de mogelijkheid om tot 400 aanwezigen toe te laten. De coronapandemie neemt echter opnieuw fel in kracht toe en de besmettingscijfers nemen in het hele land spectaculair toe. In onderling overleg met het stadsbestuur werd dan ook beslist om de wedstrijd tegen Beerschot dan ook achter gesloten deuren af te werken."

CEO Peter Willems van OHL licht de beslissing toe én doet een oproep naar de fans: "OHL-Beerschot is een uiterst belangrijke wedstrijd voor OH Leuven en we hadden graag de steun gekregen van op zijn minst een deel van onze trouwe fans. Maar als club hebben we ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid en die nemen we samen met de stad op."

"De gezondheid van onze supporters en de inwoners van de regio is veel belangrijker. We willen dan ook alle risico’s op verspreiding van het virus door onze wedstrijd vermijden."

"Ik roep bij deze onze fans dan ook op om 2 augustus verantwoordelijk te zijn en te supporteren vanaf afstand. Respecteer de coronamaatregelen."

"We zijn als club uiteraard benadeeld ten opzichte van de heenwedstrijd. Hoe jammer de spelers, coach en iedereen die OH Leuven een warm hart toedraagt, het ook vinden, dit is ondergeschikt aan de gezondheid van onze supporters en de bevolking.”