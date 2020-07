Gymfed over biecht Beltman: "Voornaamste reden dat samenwerking beëindigd werd"

"We moeten niet ontkennen dat het bij ons ook gebeurd is"

De biecht van Gerrit Beltman zindert nog volop na. De Nederlandse coach kwam in 2000 in België aan, in 2008 werd hij aan de deur gezet.

"Ik ben zelf pas sinds 2013 in dienst bij de Gymfed", vertelt Lode Grossen aan Sporza. "Ik heb dus niet met hem samengewerkt, maar uiteraard heb ik wel verhalen gehoord van collega's."

"De inhoud van de biecht van Beltman is de voornaamste reden dat de samenwerking met hem destijds is beëindigd. We moeten niet ontkennen dat het ook bij ons gebeurd is, dus we waren hier al van op de hoogte. Die hiërarchische benadering was toen een beetje traditie in onze sport."

"Gelukkig denk ik wel dat we daar stappen in vooruit gezet hebben en het nu kunnen vermijden. We beschouwen onze jonge gymnasten ook echt als volwaardige atleten."