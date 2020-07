Fans maken kennis met vernieuwd Lokeren-Temse: "Weer voetbalplezier brengen"

Lokeren maakt een nieuwe start als fusieclub Lokeren-Temse in 2e amateur. Een aanpassing voor de fans, maar de eerste kennismaking bij een koffie en een pistolet gisterochtend is hartelijk. "Ik hoop dat we binnen 10 jaar weer in eerste klasse staan", spreekt een fan zijn wens uit.

Maar de meeste mensen spreken niet over prestaties, wel over plezier. "Het nieuwe bestuur, dat zijn zelf ook fans", zegt bestuurslid Joris Van Der Gucht. "We hunkeren zelf naar een positief verhaal, naar sportieve uitslagen die na 2 of 3 jaar weer wat meezitten. Het is een heropstart die we samen willen doen met de fans."

Gil Van Moerzeke is de enige speler die de club trouw bleef. "Als we promoveren, moet het gezond zijn. Het mag niet zoals de voorbije jaren gaan. We willen vooral weer plezier hebben met iedereen."

Ook clubblad "De Sportinger" kreeg een nieuw leven. "Er heerst een enorm samenhorigheidsgevoel", vertelt iemand die het krantje gaat rondbrengen. "De titel boven het stuk van onze voorzitter zegt genoeg. We willen hier weer voetbalplezier. Als supporter die er altijd bij was de voorbije 3 jaar, kan ik u zeggen: dat was echt niet meer plezant."